Феликс Оже-Альяссим: «Надеюсь, к концу этого года приближусь к топ-10 и, возможно, даже к итоговому в Турине»

Феликс Оже-Альяссим благодарен команде за удачный старт сезона.

Канадец вышел в полуфинал на четырех турнирах и уже выиграл два титула.

«Прошлый год был сложным по разным причинам, но под конец во время азиатской серии и турниров в зале у меня были проблемы со спиной, последний матч я сыграл в Базеле (на самом деле на «Мастерсе» в Париже – Спортс’‘). Поэтому у меня было время на восстановление, отдых и отпуск, а потом – больше недель на тренировки, чем у других игроков. И мы хорошо поработали. Нужно отдать должное моему тренеру, тренеру по физгподготовке, физиотерапевту, психологу – всем, кто помогал не только на корте, но и за его пределами».

Также он назвал цели на этот год.

«Нельзя сразу скакнуть в рейтинге: нужно идти день за днем и неделю за неделей. В этом году у меня уже много побед, но невозможно выигрывать каждую неделю. Так мог разве что Синнер в прошлом году, но даже он [не может выигрывать постоянно].

Я надеюсь, что к концу этого года я приближусь к топ-10 и, возможно, даже к итоговому в Турине. Тогда это был бы отличный год. Когда ты стабильно играешь и доминируешь на турнирах, ты приезжаешь на «Большие шлемы» с другой уверенностью в себе. Я приезжаю на каждый «Большой шлем» с мыслью, что хочу победить, и верю, что могу победить, но совсем другое дело, когда ты много побеждал на турнирах ATP. Именно такой заряд уверенности я стараюсь получить. И если мне это удастся, то, надеюсь, в ближайшие годы у меня появится возможность поднять один из главных трофеев».