Оже-Альяссим вышел в полуфинал на четвертом из шести турниров в сезоне
Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал в Дубае.
Он победил Марина Чилича 6:4, 3:6, 6:2.
Канадец проводит шестой личный турнир в 2025-м и четвертый раз вышел в полуфинал. В этом сезоне он уже выиграл два титула: в Аделаиде и Монпелье.
Теперь Оже-Альяссим поборется с Лукой Нарди или Кентеном Алисом.
Опубликовала: Любовь Энина
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