Оже-Альяссим вышел в полуфинал на четвертом из шести турниров в сезоне

Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал в Дубае.

Он победил Марина Чилича 6:4, 3:6, 6:2.

Канадец проводит шестой личный турнир в 2025-м и четвертый раз вышел в полуфинал. В этом сезоне он уже выиграл два титула: в Аделаиде и Монпелье.

Теперь Оже-Альяссим поборется с Лукой Нарди или Кентеном Алисом.