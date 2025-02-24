Хачанов о победе над Эвансом в Дубае: «На US Open мы играли 5 часов 40 минут, и лучше не вспоминать тот матч. Очень рад, что сегодня выиграл»

Карен Хачанов прокомментировал победу над Дэном Эвансом в Дубае.

В первом круге он обыграл британца 6:1, 6:3.

– Ваш прошлый матч длился 5 часов 35 минут, а этот – 1 час 20 минут. Наверное, это облегчение и радость пройти дальше в двух сетах.

– Пожалуйста, не напоминайте мне о том матче. Это какой-то кошмар. На US Open мы играли 5 часов 40 минут, и лучше не вспоминать тот матч, но я очень рад, что сегодня выиграл. Это моя первая победа над ним. Он очень сложный соперник, особенно для меня. И, если честно, я очень хорошо сыграл. Я очень рад. Спасибо.

– Он из тех соперников, которые могут перевернуть ход матча и заставляют играть до самого конца. Вы, наверное, особенно довольны своим выступлением?

– Да, безусловно. Я постоянно думаю о своей игре. Я старался прибавить в эти несколько недель. У меня было не так много матчей, и я просто хочу поймать ритм, набрать форму и сосредоточиться на следующем матче. Именно это мне сейчас нужно: просто играть как можно больше матчей и продолжать в том же духе. Я очень доволен своим сегодняшним выступлением, – сказал Хачанов в интервью на корте.