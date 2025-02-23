Мерида (WTA). Калинская сыграет с Грабер или квалифаером, Бадоса – с Кристиан или Осорио
Прошла жеребьевка WTA 500 в Мериде.
Анна Калинская (4, WC) начнет матчем с Юлией Грабер или квалифаером.
Первая сеяная Эмма Наварро поборется со Слоун Стивенс (WC) или квалифаером, а вторая сеяная Паула Бадоса – с Жаклин Кристиан или Камилой Осорио. Беатрис Хаддад Майя сыграет с победительницей встречи между Лулу Сан и Ребеккой Шрамковой.
Полная сетка здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
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