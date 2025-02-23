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Мерида (WTA). Калинская сыграет с Грабер или квалифаером, Бадоса – с Кристиан или Осорио

Прошла жеребьевка WTA 500 в Мериде.

Анна Калинская (4, WC) начнет матчем с Юлией Грабер или квалифаером.

Первая сеяная Эмма Наварро поборется со Слоун Стивенс (WC) или квалифаером, а вторая сеяная Паула Бадоса – с Жаклин Кристиан или Камилой Осорио. Беатрис Хаддад Майя сыграет с победительницей встречи между Лулу Сан и Ребеккой Шрамковой.

Полная сетка здесь

Опубликовано: Алёна Майорова
logoАнна Калинская
logoСлоун Стивенс
logoЭмма Наварро
logoПаула Бадоса
logoЖаклин Кристиан
logoБеатрис Хаддад Майя
logoКамила Осорио
logoЯнина Викмайер
logoЛулу Сан
logoРебекка Шрамкова
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