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Венгер пришел на матч Медведева и Хачанова в Дохе

Арсен Венгер пришел на матч Даниила Медведева и Карена Хачанова в Дохе.

Венгер – бывший главный тренер «Арсенала». Сейчас он руководит отделом ФИФА по глобальному развитию футбола.

Изображение: x.com/gerebit0

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @gerebit0
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