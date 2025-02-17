Алькарас назвал впечатляющей победу Фонсеки в Буэнос-Айресе
Карлос Алькарас поздравил Жоао Фонсеку с первым титулом ATP.
18-летний бразилец стал чемпионом турнира в Буэнос-Айресе, обыграв в финале Франсиско Серундоло 6:4, 7:6(1).
«Впечатляюще, Жоао! 🤝🏻Мои поздравления!!! 🔥🔝», – написал Алькарас в сторис инстаграма.
Бойтесь Жоао Фонсеку! В 18 лет взял первый титул и вошел в историю
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Алькараса
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