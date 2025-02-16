18-летний Фонсека вошел в десятку самых молодых чемпионов в истории ATP

18-летний Жоао Фонсека выиграл первый турнир на уровне основного тура.

В финале ATP в Буэнос-Айресе 99-я ракетка мира обыграл 28-ю ракетку Франсиско Серундоло со счетом 6:4, 7:6(1). Бразилец вел во втором сете 5:4 и 6:5, но дважды упустил подачу на матч.

Это его вторая победа над соперником из топ-30 – первая была на Australian Open-2025, где Фонсека обыграл №9 Андрея Рублева.

В 18 лет, 5 месяцев и 26 дней бразилец стал десятым по возрасту чемпионом турнира с момента создания тура в 1990-м. Он также первый теннисист, рожденный в 2006-м, у которого есть титул ATP.

На следующей неделе Фонсека впервые войдет в топ-70 и станет 68-й ракеткой мира.