Фонсека после первого титула: «Конечно, я хочу быть №1, выигрывать «Шлемы», титулы. Но мечтаю я просто о том, чтобы играть в теннис»
Жоао Фонсека прокомментировал первый титул ATP.
18-летний бразилец стал чемпионом в Буэнос-Айресе.
«Для меня все это, моя жизнь, это просто невероятно. Хочу поблагодарить семью, друзей, спонсоров за помощь в реализации мечты. Я просто мечтаю играть в теннис.
Конечно, я хочу быть №1, выигрывать «Шлемы», титулы. Но мечтаю я просто о том, чтобы играть в теннис – и мечта сбывается».
Бойтесь Жоао Фонсеку! В 18 лет взял первый титул и вошел в историю
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @TennisTV
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