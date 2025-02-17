Фонсека после первого титула: «Конечно, я хочу быть №1, выигрывать «Шлемы», титулы. Но мечтаю я просто о том, чтобы играть в теннис»

Жоао Фонсека прокомментировал первый титул ATP.

18-летний бразилец стал чемпионом в Буэнос-Айресе.

«Для меня все это, моя жизнь, это просто невероятно. Хочу поблагодарить семью, друзей, спонсоров за помощь в реализации мечты. Я просто мечтаю играть в теннис.

Конечно, я хочу быть №1, выигрывать «Шлемы», титулы. Но мечтаю я просто о том, чтобы играть в теннис – и мечта сбывается».

Бойтесь Жоао Фонсеку! В 18 лет взял первый титул и вошел в историю