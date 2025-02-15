Медьедович о победе над Медведевым: «Думаю, что я провел один из лучших матчей на этой неделе»

Хамад Медьедович поделился эмоциями от выхода в финал турнира в Марселе.

В 1/2 он обыграл восьмую ракетку мира Даниила Медведева 6:3, 6:2.

«Думаю, что я провел один из лучших матчей на этой неделе. Я очень рад. Тактика сработала, я показал отличную игру. Рад, что прошел дальше», – сказал Медьедович в интервью на корте.

Медведев не взял даже мелкий турнирчик в Марселе. Безнадежно провалил полуфинал