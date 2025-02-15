Медьедович о победе над Медведевым: «Думаю, что я провел один из лучших матчей на этой неделе»
Хамад Медьедович поделился эмоциями от выхода в финал турнира в Марселе.
В 1/2 он обыграл восьмую ракетку мира Даниила Медведева 6:3, 6:2.
«Думаю, что я провел один из лучших матчей на этой неделе. Я очень рад. Тактика сработала, я показал отличную игру. Рад, что прошел дальше», – сказал Медьедович в интервью на корте.
Медведев не взял даже мелкий турнирчик в Марселе. Безнадежно провалил полуфинал
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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