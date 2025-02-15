Медведев обойдет Джоковича в рейтинге
Даниил Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа и вышел в полуфинал в Марселе.
За счет этого результата россиянин обойдет в рейтинге Новака Джоковича и поднимется на шестую строчку.
Сегодня Медведев сыграет с Хамадом Медьедовичем в полуфинале.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем