Медведев обойдет Джоковича в рейтинге

Даниил Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа и вышел в полуфинал в Марселе.

За счет этого результата россиянин обойдет в рейтинге Новака Джоковича и поднимется на шестую строчку.

Сегодня Медведев сыграет с Хамадом Медьедовичем в полуфинале.