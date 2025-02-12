Фонсека о защите очков за первый год в туре: «Знаю, что будет тяжело. Будут трудные моменты»

Жоао Фонсека ответил, готов ли закрепиться в топ-100 рейтинга ATP.

18-летний бразилец обыграл Томаса Мартина Этчеверри в первом круге в Буэнос-Айресе (6:3, 6:3).

– Вы теперь в топ-100. Впереди очень важный год. Как вы к нему готовитесь?

– Я знаю, что будет тяжело. Будут трудные моменты. Это мой второй год на профессиональном уровне, поэтому нужно будет защищать очки, которые заработал за прошлый. Будет много давления, но нужно держать концентрацию и придерживаться своей рутины. А еще думать о людях, которые будут помогать мне каждый день. Просто концентрироваться на каждом новом дне, каждой новой неделе.

Пацаны пришли в мужской теннис – и бьют топ-10 на «Шлемах». Чем выделяется их игра?

18-летний Фонсека – будущая звезда тенниса. Повторяет путь Синнера и цитирует Федерера