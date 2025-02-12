Фонсека о защите очков за первый год в туре: «Знаю, что будет тяжело. Будут трудные моменты»
Жоао Фонсека ответил, готов ли закрепиться в топ-100 рейтинга ATP.
18-летний бразилец обыграл Томаса Мартина Этчеверри в первом круге в Буэнос-Айресе (6:3, 6:3).
– Вы теперь в топ-100. Впереди очень важный год. Как вы к нему готовитесь?
– Я знаю, что будет тяжело. Будут трудные моменты. Это мой второй год на профессиональном уровне, поэтому нужно будет защищать очки, которые заработал за прошлый. Будет много давления, но нужно держать концентрацию и придерживаться своей рутины. А еще думать о людях, которые будут помогать мне каждый день. Просто концентрироваться на каждом новом дне, каждой новой неделе.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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