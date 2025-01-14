Жоао Фонсека: «Как говорит Федерер, одного таланта недостаточно. Поэтому я много и упорно работаю»

Жоао Фонсека считает, что для успеха недостаточно быть талантливым игроком.

– Если я поеду в Бразилию и захочу купить такой талант, как у вас... Сколько денег мне понадобится?

– Это немного несправедливо. Как говорит Роджер, одного таланта недостаточно. Поэтому я много и упорно работаю. Мы с командой это знаем.

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