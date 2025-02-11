1

Джорджи работает интервьюером на турнире в Буэнос-Айресе

Камила Джорджи стала интервьером на турнире в Буэнос-Айресе.

Экс-26-я ракетка мира завершила карьеру в мае прошлого года. Итальянские медиа сообщали, что она могла это сделать, чтобы скрыться от налоговой.

Позже появилась информация, что Джорджи также не заплатила за полгода аренды виллы в Италии и вывезла оттуда антикварную мебель на сумму до 100 тысяч евро.

Лучшая теннисистка Италии внезапно ушла – возможно, чтобы скрыться от налоговой

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @camila_giorgi_official
logoКамила Джорджи
logoArgentina Open
logoATP
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Доха (WTA). Самсонова играет с Остапенко, Александрова встретится с Соболенко, М. Андреева – со Шрамковой, Касаткина – с Аванесян, Паолини вышла в 3-й круг
97 минут назадLive
Микст на US Open перенесут на неделю перед основным турниром, сеты сократят до 4 геймов
9 минут назад
Марсель (ATP). 1-й круг. Бублик играет с Гаске, Вавринка встретится с Боржесом, Корда выбыл
726 минут назадLive
Директор турнира в Марселе: «С 2028-го в феврале будет новый «Мастерс» – скорее всего, в какой-то из стран Персидского залива»
1сегодня, 11:43
Онс Жабер: «Если не выйдет выиграть «Большой шлем», то я рожу и заставлю ее выиграть наш первый»
6сегодня, 08:40
Сегодня день рождения Даниила Медведева
14сегодня, 07:46
Шевченко разбил ракетку во время подачи
4сегодня, 06:49Видео
Делрей-Бич (ATP). Норри, Накашима вышли во 2-й круг, Шевченко выбыл
сегодня, 06:07
Буэнос-Айрес (ATP). Навоне поборется с Комесаньей, Дьере и Лайович вышли во 2-й круг
2вчера, 20:36Live
Швентек о том, давит ли на себя сильнее из-за того, что выиграла последний титул 8 месяцев назад: «Нет. Победа не всегда зависит от тебя»
6вчера, 19:27
Ко всем новостям
Последние новости
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
123 января, 20:07
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Рекомендуем