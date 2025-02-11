Джорджи работает интервьюером на турнире в Буэнос-Айресе
Камила Джорджи стала интервьером на турнире в Буэнос-Айресе.
Экс-26-я ракетка мира завершила карьеру в мае прошлого года. Итальянские медиа сообщали, что она могла это сделать, чтобы скрыться от налоговой.
Позже появилась информация, что Джорджи также не заплатила за полгода аренды виллы в Италии и вывезла оттуда антикварную мебель на сумму до 100 тысяч евро.
Лучшая теннисистка Италии внезапно ушла – возможно, чтобы скрыться от налоговой
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @camila_giorgi_official
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