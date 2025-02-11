Джорджи работает интервьюером на турнире в Буэнос-Айресе

Камила Джорджи стала интервьером на турнире в Буэнос-Айресе.

Экс-26-я ракетка мира завершила карьеру в мае прошлого года. Итальянские медиа сообщали , что она могла это сделать, чтобы скрыться от налоговой.

Позже появилась информация, что Джорджи также не заплатила за полгода аренды виллы в Италии и вывезла оттуда антикварную мебель на сумму до 100 тысяч евро .

Лучшая теннисистка Италии внезапно ушла – возможно, чтобы скрыться от налоговой