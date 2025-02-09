Александрова выиграла пятый матч подряд и вышла на Соболенко
Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира WTA 1000.
Она обыграла Эмму Радукану 6:3, 7:5. Во втором сете россиянка уступала 1:3 с брейком.
На Australian Open Александрова проиграла Радукану на двух тай-брейках.
Дальше она поборется с первой сеяной Ариной Соболенко.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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