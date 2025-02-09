Александрова выиграла пятый матч подряд и вышла на Соболенко

Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира WTA 1000.

Она обыграла Эмму Радукану 6:3, 7:5. Во втором сете россиянка уступала 1:3 с брейком.

На Australian Open Александрова проиграла Радукану на двух тай-брейках.

Дальше она поборется с первой сеяной Ариной Соболенко.