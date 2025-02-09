Потапова снялась с турнира в Дохе. Вместо нее сыграет Полина Кудерметова

Анастасия Потапова снялась с турнира WTA 1000 в Дохе.

В первом круге россиянка, которая в эти минуты проводит финал в Клуж-Напоке, должна была сыграть с Дарьей Касаткиной. Теперь вместо нее сыграет лаки-лузер Полина Кудерметова.