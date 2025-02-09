Потапова снялась с турнира в Дохе. Вместо нее сыграет Полина Кудерметова
Анастасия Потапова снялась с турнира WTA 1000 в Дохе.
В первом круге россиянка, которая в эти минуты проводит финал в Клуж-Напоке, должна была сыграть с Дарьей Касаткиной. Теперь вместо нее сыграет лаки-лузер Полина Кудерметова.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @WTAUpdatesss
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем