Рейтинг ATP. Ковачевич поднялся на 27 строчек, Бублик выпал из топ-40
Финалист Монпелье Александар Ковачевич по итогам недели вернулся в топ-100.
Прошлогодний чемпион Александр Бублик выпал из топ-40.
Положение на 3 февраля 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11830
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|8135
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7010
|4 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|5050
|5 (5)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4160
|6 (6)
|Новак Джокович (Сербия)
|3900
|7 (7)
|Даниил Медведев (Россия)
|3780
|8 (8)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3735
|9 (9)
|Томми Пол (США)
|3495
|10 (10)
|Андрей Рублев (Россия)
|3220
|14 (12)
|Хольгер Руне (Дания)
|2970
|20 (20)
|Карен Хачанов (Россия)
|2310
|23 (23)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|2005
|49 (39)
|Александр Бублик (Казахстан)
|1130
|69 (68)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|823
|75 (102)
|Александар Ковачевич (США)
|748
|82 (75)
|Александр Шевченко (Казахстан)
|693
|103 (105)
|Павел Котов (Россия)
|572
|109 (131)
|Йеспер де Йонг (Нидерланды)
|560
Опубликовал: Кирилл Куценко
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