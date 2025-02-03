3

Рейтинг ATP. Ковачевич поднялся на 27 строчек, Бублик выпал из топ-40

Финалист Монпелье Александар Ковачевич по итогам недели вернулся в топ-100.

Прошлогодний чемпион Александр Бублик выпал из топ-40.

PIF ATP Rankings

Положение на 3 февраля 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11830
2 (2) Александр Зверев (Германия) 8135
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7010
4 (4) Тэйлор Фриц (США) 5050
5 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 4160
6 (6) Новак Джокович (Сербия) 3900
7 (7) Даниил Медведев (Россия) 3780
8 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3735
9 (9) Томми Пол (США) 3495
10 (10) Андрей Рублев (Россия) 3220
14 (12) Хольгер Руне (Дания) 2970
20 (20) Карен Хачанов (Россия) 2310
23 (23)  Феликс Оже-Альяссим (Канада) 2005
49 (39) Александр Бублик (Казахстан) 1130
69 (68) Роман Сафиуллин (Россия) 823
75 (102) Александар Ковачевич (США) 748
82 (75) Александр Шевченко (Казахстан) 693
103 (105) Павел Котов (Россия) 572
109 (131) Йеспер де Йонг (Нидерланды) 560
Опубликовал: Кирилл Куценко
logoATP
logoАлександар Ковачевич
рейтинги
logoФеликс Оже-Альяссим
logoАлександр Бублик
logoАндрей Рублев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Халеп о завершении карьеры: «Я полностью реализовалась в профессиональном спорте, поэтому мне было легко принять решение»
2 минуты назад
Клуж-Напока (WTA). Блинкова, Потапова, Голубич, Саснович вышли во 2-й круг, Халеп, Грачева, Кырстя выбыли
929 минут назад
Симона Халеп: «Мое тело не выдерживает нагрузок, необходимых для возвращения на прежний уровень»
639 минут назад
Симона Халеп объявила о завершении карьеры
31сегодня, 19:01
Роттердам (ATP). Алькарас играет с ван де Зандшульпом, Рублев, Медведев, Циципас, де Минаур, Хуркач, Лехечка вышли во 2-й круг
133сегодня, 18:32Live
Даллас (ATP). Пол играет с Бруксби, Тиафу, Арнальди, Давидович-Фокина вышли во 2-й круг
3сегодня, 18:01Live
Рублев о помощи Сафина: «У меня отношение к Марату как к чему-то дорогому, хрустальному. Хочется беречь его, не задалбывать»
5сегодня, 17:59
Андрей Рублев: «С техникой все ок. Хочется поменять свое отношение к самому себе, над этим работаю»
3сегодня, 17:56
Абу-Даби (WTA). В. Кудерметова победила Самсонову, Павлюченкова, Вондроушова, Бенчич вышли во 2-й круг, Гарсия выбыла
34сегодня, 17:42
Рублев об условиях в Роттердаме: «Впервые за то время, что я сюда приезжаю, стало много розыгрышей. Мне это нравится»
2сегодня, 16:31
Ко всем новостям
Последние новости
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
11вчера, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
123 января, 20:07
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Рекомендуем