Оже-Альяссим о победе над Ковачевичем: «Самый сумасшедший финал в моей карьере»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу над Александаром Ковачевичем.

Канадец победил в финале в Монпелье 6:2, 6:7(7), 7:6(2) и выиграл седьмой титул в карьере. На тай-брейке второго сета он упустил два матчбола.

«Это однозначно самый сумасшедший финал в моей карьере, независимо от исходов. Это был сумасшедший матч. Я прекрасно начал, хорошо себя чувствовал, но надо отдать должное Алексу: он прибавил. Я считаю, что мы оба показали очень высокий уровень, он здорово подавал. Он так играл во втором сете, что этот матч заслуживал третьего сета».