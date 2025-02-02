Оже-Альяссим о победе над Ковачевичем: «Самый сумасшедший финал в моей карьере»
Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу над Александаром Ковачевичем.
Канадец победил в финале в Монпелье 6:2, 6:7(7), 7:6(2) и выиграл седьмой титул в карьере. На тай-брейке второго сета он упустил два матчбола.
«Это однозначно самый сумасшедший финал в моей карьере, независимо от исходов. Это был сумасшедший матч. Я прекрасно начал, хорошо себя чувствовал, но надо отдать должное Алексу: он прибавил. Я считаю, что мы оба показали очень высокий уровень, он здорово подавал. Он так играл во втором сете, что этот матч заслуживал третьего сета».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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