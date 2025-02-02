Фис и Сейбот Уайлд едва не подрались из-за спорного момента в матче Кубка Дэвиса

Артур Фис и Тьяго Сейбот Уайлд поссорились после матча Кубка Дэвиса (6:1, 6:4).

При счете 1:6, 4:4 и меньше на подаче Сейбот Уайлда мяч после удара Фиса якобы коснулся ракетки бразильца.

Сейбот Уайлд просил Фиса подтвердить, что мяч не коснулся ракетки, но Фис отказался это признавать. Они спорили на повышенных тонах на переходе при счете 5:4, а после матча едва не подрались. Их разнял член тренерского штаба сборной Франции Поль-Анри Матье.

Франция после первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса обыгрывает Бразилию 2:0.