Вероника Кудерметова вышла в финал квалификации турнира в Абу-Даби, Рахимова и Эрика Андреева выбыли
Вероника Кудерметова обыграла Лору Самсон в первом круге квалификации в Абу-Даби.
Она разгромила чешку 6:1, 6:2.
Камилла Рахимова не справилась с Кристиной Букшей – 7:5, 6:7(4), 3:6. Россиянка не подала на матч при счете 5:3 во втором сете.
Эрика Андреева уступила Дарье Сэвилл – 7:6(3), 4:6, 3:6. Во втором сете она вела с брейком.
Завтра Кудерметова сыграет с Софией Кенин за выход в основную сетку турнира WTA 500.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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