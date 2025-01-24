Синнер о травме Джоковича: «Очень грустно видеть такие вещи, особенно в полуфинале «Большого шлема». Желаю ему скорейшего восстановления»
Янник Синнер прокомментировал то, что Новак Джокович снялся с полуфинала AO.
Серб не доиграл встречу против Александра Зверева из-за травмы бедра.
– Вы смотрели первый полуфинал, его концовку? Какая у вас была реакция?
– Я не видел, я разминался. Не смотрел вживую, уже после увидел, как это произошло. Очень грустно видеть такие вещи, особенно в полуфинале турнира «Большого шлема». Но раз Новак снялся, значит, у него большие проблемы.
Он побеждал здесь в прошлом, несмотря на некоторые физические ограничения, и всегда старался делать все возможное. Он так много дал теннису за все эти годы. Грустно это видеть. Желаю ему скорейшего восстановления».
И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Синнера
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