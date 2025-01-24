Гадеки и Пирс выиграли Australian Open в миксте

Оливия Гадеки и Джон Пирс выиграли Australian Open в миксте.

В финале они обыграли Кимберли Биррелл и Джона-Патрика Смита – 3:6, 6:4, 10-6.

Для Гадеки это первый титул «Большого шлема», для Пирса – третий (два в миксте, один в паре).