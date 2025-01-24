Гадеки и Пирс выиграли Australian Open в миксте
Оливия Гадеки и Джон Пирс выиграли Australian Open в миксте.
В финале они обыграли Кимберли Биррелл и Джона-Патрика Смита – 3:6, 6:4, 10-6.
Для Гадеки это первый титул «Большого шлема», для Пирса – третий (два в миксте, один в паре).
Опубликовал: Павел Ниткин
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