Лернер Тьен: «Папа слегка подталкивал меня к теннису, а мама хотела, чтобы я сосредоточился на учебе. Одно занятие было своеобразным побегом от другого»
– Ваш отец – адвокат, а мама – учитель математики. На каком-нибудь этапе карьеры вы думали пойти по стопам родителей?
– Когда я рос, папа всегда больше внимания уделял моей игре в теннис, а мама – учебе, и это закономерно. Ее всегда больше интересовало мое образование, а папа любил теннис и всегда ходил со мной играть. И они всегда давали мне возможность выбирать, чего я хочу.
Мне кажется, папа слегка подталкивал меня к теннису, а мама хотела, чтобы я сосредоточился на учебе, и был баланс. Я не разочаровался ни в том, ни в другом. Одно занятие было своеобразным побегом от другого. В детстве всегда был баланс, а потом я понял, что хочу играть на корте, а не делать домашнее задание.
Хорошо, что у меня всегда были оба варианта. Это помогло мне понять, что у меня есть выбор. Я его сделал, и, само собой, очень им доволен.
Медведева выбил тинейджер по имени Ученик. Он играет в теннис с 1,5 лет, а школу окончил в 15
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