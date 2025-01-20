Лернер Тьен: «Папа слегка подталкивал меня к теннису, а мама хотела, чтобы я сосредоточился на учебе. Одно занятие было своеобразным побегом от другого»

19-летний Лернер Тьен благодарен родителем за баланс между теннисом и учебой.

– Ваш отец – адвокат, а мама – учитель математики. На каком-нибудь этапе карьеры вы думали пойти по стопам родителей?

– Когда я рос, папа всегда больше внимания уделял моей игре в теннис, а мама – учебе, и это закономерно. Ее всегда больше интересовало мое образование, а папа любил теннис и всегда ходил со мной играть. И они всегда давали мне возможность выбирать, чего я хочу.

Мне кажется, папа слегка подталкивал меня к теннису, а мама хотела, чтобы я сосредоточился на учебе, и был баланс. Я не разочаровался ни в том, ни в другом. Одно занятие было своеобразным побегом от другого. В детстве всегда был баланс, а потом я понял, что хочу играть на корте, а не делать домашнее задание.

Хорошо, что у меня всегда были оба варианта. Это помогло мне понять, что у меня есть выбор. Я его сделал, и, само собой, очень им доволен.

Медведева выбил тинейджер по имени Ученик. Он играет в теннис с 1,5 лет, а школу окончил в 15