Монфис о восстановлении после 3-го круга AO: «Ванна со льдом – не моя тема. Попробую две минуты максимум. Залез-вылез»

Гаэль Монфис прокомментировал выход в 1/8 финала Australian Open.

В третьем круге он победил четвертую ракетку мира Тэйлора Фрица – 3:6, 7:5, 7:6(1), 6:4.

– Это был невероятный матч.

Тэйлор всегда хорошо начинает, мощно подает. В первом сете все решил всего один брейк – и я чувствовал, что сегодня могу отлично двигаться, у меня был план на игру. Я хотел держать заднюю линию, варьировать темп, мощно пробивать по линии, накручивать с форхенда, подрезать с бэкхенда, хорошо подавать. И, по-моему, я справился с задачей. Справился.

– Тебе же 38 лет. Неделю назад ты еще победил в Окленде. Как будто разучился проигрывать.

– Все удачно складывается. Каждый день складывается по-разному, и мы очень много работаем. Я стараюсь очень дисциплинированно подходить к восстановлению. Я очень верю себя и в то, что еще могу пошуметь. Очень верю в свою команду. И вот мы во второй неделе Australian Open.

– Сегодня очень жарко. Сколько времени ты проведешь в ванне со льдом?

– Мой физио хочет от меня большего. Но я попробую две минуты максимум. Залез-вылез. Ванна со льдом – не моя тема.