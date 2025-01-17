Тренер Векич: «После изматывающего 3-часового матча Шнайдер и вся ее семья подошли ко мне и пожали руку»
Тренер Донны Векич считает, что Диана Шнайдер скоро будет в топ-10.
Сегодня Шнайдер проиграла хорватке в третьем круге Australian Open 6:7(4), 7:6(3), 5:7.
«Хочу отметить, что после изматывающего равного трехчасового матча против Донны Векич Диана Шнайдер и вся ее семья подошли ко мне и пожали руку. Это настоящий профессионализм, и наверняка в ближайшем будущем она станет игроком топ-10. Дамы, спасибо за отличный теннис 🙏🏽», – твитнул Саша Баин.
Наряды Australian Open: много красного и сиреневого, кроссовки с подсолнухами и шорты со спартанцами
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @BigSascha
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