Тренер Векич: «После изматывающего 3-часового матча Шнайдер и вся ее семья подошли ко мне и пожали руку»

Тренер Донны Векич считает, что Диана Шнайдер скоро будет в топ-10.

Сегодня Шнайдер проиграла хорватке в третьем круге Australian Open 6:7(4), 7:6(3), 5:7.

«Хочу отметить, что после изматывающего равного трехчасового матча против Донны Векич Диана Шнайдер и вся ее семья подошли ко мне и пожали руку. Это настоящий профессионализм, и наверняка в ближайшем будущем она станет игроком топ-10. Дамы, спасибо за отличный теннис 🙏🏽», – твитнул Саша Баин.

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