Шнайдер не подала на матч против Векич и уступила в третьем круге Australian Open

Диана Шнайдер проиграла Донне Векич в третьем раунде Australian Open.

Матч завершился со счетом 6:7(4), 7:6(3), 5:7.

В третьем сете Шнайдер вела 5:3 и подавала на победу.

19-я ракетка мира Векич третий раз за 13 попыток вышла во вторую неделю Australian Open и теперь встретится с Анастасией Павлюченковой.