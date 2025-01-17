Шнайдер не подала на матч против Векич и уступила в третьем круге Australian Open
Диана Шнайдер проиграла Донне Векич в третьем раунде Australian Open.
Матч завершился со счетом 6:7(4), 7:6(3), 5:7.
В третьем сете Шнайдер вела 5:3 и подавала на победу.
19-я ракетка мира Векич третий раз за 13 попыток вышла во вторую неделю Australian Open и теперь встретится с Анастасией Павлюченковой.
Опубликовал: Павел Ниткин
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