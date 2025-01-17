Векич о матче со Шнайдер: «В следующей жизни хочу быть левшой»
Донна Векич прокомментировала победу над Дианой Шнайдер.
В третьем круге Australian Open хорвата отыграла подачу на матч и победила – 7:6(4), 6:7(3), 7:5.
«Было тяжело. Очень жарко, и соперница играла невероятно. В следующей жизни я хочу быть левшой. Не помню, когда я последний раз обыгрывала левшу.
Это был невероятный матч. И теперь меня ждет ванна со льдом».
Опубликовал: Павел Ниткин
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