Мама Шнайдер ушла с трибун по ходу матча с Векич

Мама Дианы Шнайдер ушла с матча дочери на Australian Open.

Как сообщает журналист Максим Янчевский, это случилось после первого сета третьего круга против Донны Векич. Шнайдер проиграла его на тай-брейке.

«Мама ушла с матча Дианы со словами «Вся надежда на вас», – написал Янчевский в своем телеграм-канале .

После первого круга Шнайдер рассказывала, что выгнала маму с трибун – чтобы поберечь нервы.