Мама Шнайдер ушла с трибун по ходу матча с Векич
Мама Дианы Шнайдер ушла с матча дочери на Australian Open.
Как сообщает журналист Максим Янчевский, это случилось после первого сета третьего круга против Донны Векич. Шнайдер проиграла его на тай-брейке.
«Мама ушла с матча Дианы со словами «Вся надежда на вас», – написал Янчевский в своем телеграм-канале.
После первого круга Шнайдер рассказывала, что выгнала маму с трибун – чтобы поберечь нервы.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: телеграм канал Максима Янчевского
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