Медведев о настрое на Australian Open: «Мотивирован выйти в финал, повести 2:0 по сетам»
Даниил Медведев сказал, что его мотивируют 3 поражения в финалах Australian Open.
В 2021-м он проиграл Новаку Джоковичу, в 2022-м – Рафаэлю Надалю, а в 2024-м – Яннику Синнеру. В последних двух финалах Медведев вел 2:0 по сетам.
«100%, это очень мотивирует. Наконец-то турнир, который мне нравится, на котором я могу хорошо выступить – я тут проводил свои лучшие матчи.
Если честно, в финалах против Рафы и Янника, которые я проиграл, я показывал невероятный теннис. Может быть, теннис, который я не показываю каждый раз.
Так что я очень мотивирован попробовать снова, выйти в финал, повести 2:0 по сетам. Постараюсь закончить в трех, четырех, в пяти сетах – не имеет значения. Конечно, возможность выиграть титул меня очень мотивирует».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: пресс-конференция Медведева
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