Медведев – первый с 1994-го игрок топ-10, проигравший два сета сопернику из-за пределов топ-400
Даниил Медведев проиграл два сета на Australian Open игроку ниже, чем из топ-400.
Пятая ракетка мира уступил второй и третий сет матча первого круга 418-й ракетке мира Касидиту Самрею.
Последний раз на «Больших Шлемах» игрок из топ-10 проигрывал минимум два сета настолько низкорейтинговому сопернику в 1994-м. Тогда 7-я ракетка мира Джим Курье уступил во втором круге «Уимблдона» 1130-й ракетке мира Ги Форже – 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @JeuSetMaths
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