Кириос проиграл в первом круге Australian Open. У него ни одной победы после возвращения в тур
Ник Кириос не смог выйти во второй круг Australian Open.
Он уступил Джейкобу Фернли 6:7(3), 3:6, 6:7(2). По ходу матча его беспокоила травма мышц живота.
Австралиец проиграл оба матча после возвращения в тур. Он пропустил полтора года из-за проблем с коленом и запястьем. Сейчас у него нет рейтинговых очков.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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