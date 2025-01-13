Кириос проиграл в первом круге Australian Open. У него ни одной победы после возвращения в тур

Ник Кириос не смог выйти во второй круг Australian Open.

Он уступил Джейкобу Фернли 6:7(3), 3:6, 6:7(2). По ходу матча его беспокоила травма мышц живота.

Австралиец проиграл оба матча после возвращения в тур. Он пропустил полтора года из-за проблем с коленом и запястьем. Сейчас у него нет рейтинговых очков.