Синнер о том, что повторил достижение Агасси, Федерера и Джоковича: «Не могу сравнивать себя с этими игроками, они так многого добились»

Янник Синнер прокомментировал то, что выиграл 15-й матч подряд на хардовых ТБШ.

Он повторил достижение Андре Агасси, Роджера Федерера и Новака Джоковича.

«Удивительно оказаться рядом с такими именами. Не могу сравнивать себя с этими игроками, они так многого добились. Я просто пытаюсь написать свою собственную маленькую историю. И я этому рад.

Мне нравятся хардовые корты, нравятся такие условия. Особенно когда не так жарко, как сегодня, играть очень приятно. Да, очень доволен и стараюсь продолжать так долго, как только могу».