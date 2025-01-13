Синнер о том, что повторил достижение Агасси, Федерера и Джоковича: «Не могу сравнивать себя с этими игроками, они так многого добились»
Янник Синнер прокомментировал то, что выиграл 15-й матч подряд на хардовых ТБШ.
Он повторил достижение Андре Агасси, Роджера Федерера и Новака Джоковича.
«Удивительно оказаться рядом с такими именами. Не могу сравнивать себя с этими игроками, они так многого добились. Я просто пытаюсь написать свою собственную маленькую историю. И я этому рад.
Мне нравятся хардовые корты, нравятся такие условия. Особенно когда не так жарко, как сегодня, играть очень приятно. Да, очень доволен и стараюсь продолжать так долго, как только могу».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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