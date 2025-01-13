Синнер успешно начал защиту титула на Australian Open

Янник Синнер с победы стартовал на Australian Open.

Действующий чемпион за 2 часа 41 минуту обыграл 34-ю ракетку мира Николаса Харри со счетом 7:6(2), 7:6(5), 6:1.

Итальянец одержал восьмую победу подряд в Мельбурне и 15-ю в целом. Также он выиграл 14-й из 16 последних тай-брейков.

Синнер 14-й раз подряд выиграл стартовый матч на турнире «Большого шлема». Последнее поражение в первом круге он потерпел от Мартона Фучовича на «Уимблдоне»-2021.

Дальше Синнер сыграет с Таро Даниэлем или Тристаном Шулкэйтом.