Синнер успешно начал защиту титула на Australian Open
Янник Синнер с победы стартовал на Australian Open.
Действующий чемпион за 2 часа 41 минуту обыграл 34-ю ракетку мира Николаса Харри со счетом 7:6(2), 7:6(5), 6:1.
Итальянец одержал восьмую победу подряд в Мельбурне и 15-ю в целом. Также он выиграл 14-й из 16 последних тай-брейков.
Синнер 14-й раз подряд выиграл стартовый матч на турнире «Большого шлема». Последнее поражение в первом круге он потерпел от Мартона Фучовича на «Уимблдоне»-2021.
Дальше Синнер сыграет с Таро Даниэлем или Тристаном Шулкэйтом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @FiorinoLuca
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