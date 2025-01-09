Макинрой о допинговых делах Синнера и Швентек: «Не думаю, что эти ситуации нанесли какой-либо ущерб теннису»
«Я не думаю, что эти ситуации нанесли какой-либо ущерб теннису. Если посмотреть, в других видах спорта все гораздо хуже. По-моему, теннис чище, чем любой другой вид спорта. Однако это не значит, что нет [других] проблем».
Семикратный чемпион «Больших шлемов» считает, что в теннисе должен быть комиссар, представляющий интересы игроков во время допинговых разбирательств.
«Пусть это буду не я, но кто-то должен взяться за эту работу. Не похоже, что это когда-нибудь произойдет, потому что все слишком заняты своими интересами. Там не особо заботятся об игре, а думают лишь о себе. Поэтому все плохо. Посмотрим, изменится ли это за ближайшие лет 10».
Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц
Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?
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