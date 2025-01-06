Зверев, Рууд, Руне завтра сыграют на выставочном турнире в Мельбурне
Александр Зверев 7 января поучаствует в выставочном турнире в Мельбурне.
Немец заменил на Red Bull Bassline Юго Эмбера.
Также на мини-турнире заявлены Каспер Рууд, Хольгер Руне, Алексей Попырин, Маттео Берреттини и Кеи Нисикори.
Соревнования пройдут на Арене Рода Лэйвера. Сеты играются в формате тай-брейка.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: redbull.com
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