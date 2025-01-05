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Тренер Полины Кудерметовой о том, почему она проиграла Соболенко: «Не хватило сил – сложно проводить 8-й матч за 10 дней»

Тренер Полины Кудерметовой Равшан Султанов прокомментировал поражение в финале.

Россиянка уступила в Брисбене первой ракетке мира Арине Соболенко – 6:4, 3:6, 2:6.

– Какие у вас были эмоции, когда Полина вела сет и могла повести с брейком во втором? И чего не хватило, чтобы дожать Арину?

– Внутри было очень много эмоций. В первом сете у Полины многое получалось, но во втором я заметил, что силы кончаются. Именно сил не хватило, чтобы дожать. Сложно проводить восьмой матч за десять дней. Даже Арина сказала на награждении, что не каждый может из квала дойти до финала. Соболенко всегда отлично играет в Австралии, поэтому взять у нее сет уже неплохо.

– Как настраиваться на квалификацию Australian Open после марафона в Брисбене? Хватит ли сил?

– Будет тяжело. На таком уровне с таким графиком мы ещё не сталкивались. Надеюсь, Полина справится. Первый матч в Мельбурне у нее во вторник, – рассказал Султанов GoTennis.ru.

Полина Кудерметова – прорыв недели в теннисе. Чуть-чуть не дожала Соболенко в финале

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: gotennis.ru
logoWTA
logoАрина Соболенко
logoПолина Кудерметова
logoBrisbane International
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