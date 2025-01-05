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Призовые на Australian Open выросли на 11,6% - победители получат по $2,17 млн

Организаторы Australian Open опубликовали данные о призовых на этот турнир.

Общий призовой пул увеличился на 11,6% до рекордных 96,5 млн австралийский долларов – это около 59,8 млн американских долларов.

Распределение денег в одиночке:

  • 1-й круг – $81 830;

  • 2-й круг – $123 980;

  • 3-й круг – $179 770;

  • 4-й круг – $260 360;

  • 1/4 финала – $412 230;

  • 1/2 финала – $681 890;

  • Финал – $1 177 810;

  • Титул – $2 169 650.

Квалификация в одиночке:

  • 1-й круг – $21 700;

  • 2-й круг – $30 380;

  • 3-й круг – $44 630.

Призовые в паре:

  • 1-й круг – $24 800;

  • 2-й круг – $35 950;

  • 3-й круг – $50 830;

  • 1/4 финала – $88 030;

  • 1/2 финала – $154 980;

  • Финал – $272 760;

  • Титул – $502 120.

Смешанный разряд:

  • 1-й круг – $4 494;

  • 2-й круг – $8 690;

  • 1/4 финала – $17 200;

  • 1/2 финала – $32 540;

  • Финал – $60 600;

  • Титул – $108 480.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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