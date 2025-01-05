Призовые на Australian Open выросли на 11,6% - победители получат по $2,17 млн
Организаторы Australian Open опубликовали данные о призовых на этот турнир.
Общий призовой пул увеличился на 11,6% до рекордных 96,5 млн австралийский долларов – это около 59,8 млн американских долларов.
Распределение денег в одиночке:
1-й круг – $81 830;
2-й круг – $123 980;
3-й круг – $179 770;
4-й круг – $260 360;
1/4 финала – $412 230;
1/2 финала – $681 890;
Финал – $1 177 810;
Титул – $2 169 650.
Квалификация в одиночке:
1-й круг – $21 700;
2-й круг – $30 380;
3-й круг – $44 630.
Призовые в паре:
1-й круг – $24 800;
2-й круг – $35 950;
3-й круг – $50 830;
1/4 финала – $88 030;
1/2 финала – $154 980;
Финал – $272 760;
Титул – $502 120.
Смешанный разряд:
1-й круг – $4 494;
2-й круг – $8 690;
1/4 финала – $17 200;
1/2 финала – $32 540;
Финал – $60 600;
Титул – $108 480.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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