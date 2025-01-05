Призовые на Australian Open выросли на 11,6% - победители получат по $2,17 млн

Организаторы Australian Open опубликовали данные о призовых на этот турнир.

Общий призовой пул увеличился на 11,6% до рекордных 96,5 млн австралийский долларов – это около 59,8 млн американских долларов. Распределение денег в одиночке: 1-й круг – $81 830;

2-й круг – $123 980;

3-й круг – $179 770;

4-й круг – $260 360;

1/4 финала – $412 230;

1/2 финала – $681 890;

Финал – $1 177 810;

Титул – $2 169 650. Квалификация в одиночке: 1-й круг – $21 700;

2-й круг – $30 380;

3-й круг – $44 630. Призовые в паре: 1-й круг – $24 800;

2-й круг – $35 950;

3-й круг – $50 830;

1/4 финала – $88 030;

1/2 финала – $154 980;

Финал – $272 760;

Титул – $502 120. Смешанный разряд: 1-й круг – $4 494;

2-й круг – $8 690;

1/4 финала – $17 200;

1/2 финала – $32 540;

Финал – $60 600;

Титул – $108 480.