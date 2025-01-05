США второй раз выиграли United Cup
Команда США выиграла у Польши в финале United Cup.
Коко Гауфф победила Игу Швентек (6:4, 6:4), Тэйлор Фриц – Хуберта Хуркача (6:4, 5:7, 7:6(4)).
США второй раз стали чемпионами United Cup – они уже выигрывали турнир в 2023-м.
Опубликовано: Алёна Майорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем