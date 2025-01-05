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США второй раз выиграли United Cup

Команда США выиграла у Польши в финале United Cup.

Коко Гауфф победила Игу Швентек (6:4, 6:4), Тэйлор Фриц – Хуберта Хуркача (6:4, 5:7, 7:6(4)).

США второй раз стали чемпионами United Cup – они уже выигрывали турнир в 2023-м.

Опубликовано: Алёна Майорова
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