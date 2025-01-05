В команду Корнеевой вошел главный тренер академии Надаля – Анабель Медина-Гарригес
Алину Корнееву будет тренировать Анабель Медина-Гарригес.
Первым совместным турниром Медины-Гарригес и Корнеевой станет Australian Open.
Медина-Гарригес дважды выигрывала «Ролан Гаррос» в парном разряде. Всего у нее 39 титулов WTA (28 из них она выиграла в паре). Она также серебряный призер Олимпиады-2008. Ранее испанка тренировала Алену Остапенко, а сейчас она главный тренер в академии Рафаэля Надаля.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @rnadalacademy
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