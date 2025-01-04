Гонконг (ATP). 1/2 финала. Нисикори сыграет с Шаном, Мюллер – с Муньяром

Кеи Нисикори сыграет с Шаном Цзюньчэном в полуфинале турнира в Гонконге.

Сетка турнира здесь . Bank of China Hong Kong Tennis Open Гонконг, Китай 30 декабря 2024 – 5 января 2025 ATP 250 Призовой фонд – 766 290 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала