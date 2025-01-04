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Гонконг (ATP). 1/2 финала. Нисикори сыграет с Шаном, Мюллер – с Муньяром

Кеи Нисикори сыграет с Шаном Цзюньчэном в полуфинале турнира в Гонконге.

Сетка турнира здесь.

Bank of China Hong Kong Tennis Open

Гонконг, Китай

30 декабря 2024 – 5 января 2025

ATP 250

Призовой фонд – 766 290 долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoКеи Нисикори
logoPrudential Hong Kong Tennis Open
logoATP
logoАлександр Мюллер
logoШан Цзюньчэн
результаты
logoХауме Муньяр
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