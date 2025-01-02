Джокович 20-й раз подряд обыграл Монфиса
Новак Джокович обыграл Гаэля Монфиса во втором круге в Брисбене.
Джокович победил 6:3, 6:3 и повел в личных встречах на уровне ATP 20:0. Это самое одностороннее противостояние в Открытой эре. На втором месте 18 побед Рафаэля Надаля над Ришаром Гаске.
У Монфиса есть одна победа над Джоковичем в профессиональном туре, но не на уровне ATP: он выиграл в 2004-м на грунтовом «Фьючерсе» в Италии. Кроме того, у Монфиса было три матчбола в 17-й встрече – в Дубае в 2020-м.
Джокович вышел в 217-й четвертьфинал на уровне ATP. Он сравнялся по этому показателю с Иваном Лендлом, они делят четвертое место в Открытой эре. На третьем – Рафаэль Надаль (226), на втором – Роджер Федерер (245), лидер – Джимми Коннорс (276).
Теперь серб поборется с Рейлли Опелкой. Это будет их первая встреча.
Опубликовала: Любовь Энина
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