Джокович 20-й раз подряд обыграл Монфиса

Новак Джокович обыграл Гаэля Монфиса во втором круге в Брисбене.

Джокович победил 6:3, 6:3 и повел в личных встречах на уровне ATP 20:0. Это самое одностороннее противостояние в Открытой эре. На втором месте 18 побед Рафаэля Надаля над Ришаром Гаске.

У Монфиса есть одна победа над Джоковичем в профессиональном туре, но не на уровне ATP: он выиграл в 2004-м на грунтовом «Фьючерсе» в Италии. Кроме того, у Монфиса было три матчбола в 17-й встрече – в Дубае в 2020-м.

Джокович вышел в 217-й четвертьфинал на уровне ATP. Он сравнялся по этому показателю с Иваном Лендлом, они делят четвертое место в Открытой эре. На третьем – Рафаэль Надаль (226), на втором – Роджер Федерер (245), лидер – Джимми Коннорс (276).

Теперь серб поборется с Рейлли Опелкой. Это будет их первая встреча.