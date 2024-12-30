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Шевченко о том, стала ли победа над Циципасом лучшей в карьере: «Точно одна из. Я мечтал проводить такие матчи»

Александр Шевченко оценил победу над Стефаносом Циципасом на United Cup.

Он обыграл грека 6:4, 7:6(0) и впервые с февраля победил соперника из топ-15.

– Это самая значимая победа в твоей карьере, правда?

– Точно одна из. Он просто потрясающий игрок. Не думаю, что он сегодня показал свой максимум, но я здорово сыграл и смог выиграть. Эта победа станет одной из моих лучших. Я мечтал проводить такие матчи.

Помню, как несколько лет назад приехал на ATP Cup и болел за Медведева и Сафиуллина. Теперь сам переживаю эти моменты – играю на этом корте перед этими зрителями.

– У вас очень сильная напарница на этом турнире [Елена Рыбакина], не так ли?

– Очень сильная. Очень.

– Вы можете представить, что однажды выиграете «Уимблдон»?

– Я на это надеюсь. Все равно не могу представить, но надеюсь, – сказал Шевченко в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoATP
logoАлександр Шевченко
logoСтефанос Циципас
logoUnited Cup
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