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Стефанос Циципас: «В новом году жду чего-то свежего, нового. В прошлом было много взлетов и падений в плане эмоций»

Стефанос Циципас поделился настроем на United Cup.

– Наша цель на этой неделе – добраться до Сиднея (там пройдут полуфиналы и финал United Cup – Спортс’‘). Думаю, команда это заслуживает, учитывая состав.

Моя личная цель на эту австралийскую серию – снова дойти до финала Australian Open, как несколько лет назад, когда я играл с Джоковичем. Это невероятные воспоминания – первый финал «Большого шлема», еще и против лучшего соперника, который только может быть в теннисе.

Надеюсь, что проведу хорошие матчи здесь, потому что они очень важны для набора кондиций. Если все пройдет хорошо, то, как мне кажется, нет причин не верить, что я способен повторить свой успех в Мельбурне.

– Судя по тому, как складывался этот год, в следующем вы хотите как-то перезагрузиться в ментальном и, возможно, игровом плане. Чего вы ждете в 2025 году?

– Я заново открываю себя. Я чувствую, что застрял на каком-то этапе последние несколько месяцев. У меня не получается выйти из этого круга.

В новом году жду чего-то свежего, нового. Это не значит, что я внезапно начну выигрывать все подряд. Не в этом суть (улыбается). Я хочу выйти на путь постоянного прогресса во всех областях не только карьеры, но и жизни.

Я хочу стабильности. В прошлом году было много взлетов и падений в плане эмоций на корте и за его пределами. Так что я просто надеюсь, что 2025-й принесет стабильность и много здоровья. Оно меня подводило в прошлом.

Я лишь надеюсь на здоровый 2025 год, который принесет мне много хороших воспоминаний. Не обязательно счастливых, а просто много хороших воспоминаний».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Циципаса
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logoСтефанос Циципас
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