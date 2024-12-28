Циципас о Фонсеке: «Я заметил в нем потенциал до победы на молодежном итоговом»

Стефанос Циципас высказался о потенциале Жоао Фонсеки.

18-летний бразилец на прошлой неделе выиграл молодежный итоговый в Джидде.

«Я разговаривал с ним в Галле в этом году, мы провели вместе несколько часов. Я заметил в нем потенциал до победы на молодежном итоговом. Был уверен, что он добьется больших результатов в ближайшие месяцы.

Лично я считаю, что он только начинает подниматься в рейтинге и демонстрировать свой истинный потенциал. Я рад за него, он очень скромный парень. Вот что мне в нем понравилось. Мы поговорили, и мне понравилось, что он очень приземленный, целеустремленный и сконцентрированный на своих целях. Это в нем выделяется.

Думаю, в ближайшие годы мы увидим от него что-то стоящее, если он продолжит в том же духе. Не вижу причин, по которым он не реализует свой потенциал».