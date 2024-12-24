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18-летний Жоао Фонсека: «Три года назад я просил автографы, а теперь дети просят их у меня. Нужно к этому привыкнуть»

Жоао Фонсека поблагодарил болельщиков за поддержку на Next Gen ATP Finals.

На прошлой неделе 18-летний бразилец победил на молодежном итоговом турнире, не проиграв ни одного матча.

«Было здорово всю неделю видеть, как за меня болели люди из других стран. Их никто не заставлял, но они все равно равно за меня болели. Я очень порадовался. Мне нравится развлекать. В решающие моменты мне нужна помощь зрителей, которых я стараюсь развлекать. Было приятно видеть здесь в том числе бразильских болельщиков. Всю неделю на трибунах была группа. Было здорово видеть, как они болеют за меня и за нашу страну».

Фонсека рассказал, что в детстве ходил на турнир ATP 500 в Рио и часто подходил к игрокам за автографом.

«Три года назад я просил автографы, а теперь дети просят их у меня, мне нужно к этому привыкнуть. Когда я иду по Рио, иногда может подойти ребенок и попросить у меня автограф, и это безумие. Очень приятно, что я вдохновляю детей играть в теннис».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
logoЖоао Фонсека
болельщики
logoATP
logoNext Gen ATP Finals
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