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Синнер заработал за 2024-й $19,7 млн – больше было только у Джоковича в 2015-м

Янник Синнер получил за 2024-й вторые по величине призовые в истории.

Он уступил только результату Новака Джоковича в 2015-м:

  1. Новак Джокович, 2015 – $21 646 145 

  2. Янник Синнер, 2024 – $19 735 703

  3. Энди Маррей, 2016 – $16 349 701

  4. Рафаэль Надаль, 2019 – $16 349 586

  5. Новак Джокович, 2018 – $15 967 184

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoЭнди Маррей
logoЯнник Синнер
logoATP
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