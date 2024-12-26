Синнер заработал за 2024-й $19,7 млн – больше было только у Джоковича в 2015-м
Янник Синнер получил за 2024-й вторые по величине призовые в истории.
Он уступил только результату Новака Джоковича в 2015-м:
Новак Джокович, 2015 – $21 646 145
Янник Синнер, 2024 – $19 735 703
Энди Маррей, 2016 – $16 349 701
Рафаэль Надаль, 2019 – $16 349 586
Новак Джокович, 2018 – $15 967 184
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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