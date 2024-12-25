Петкович о главной проблеме Алькараса: «Когда Карлос плох, он чертовски ужасен. У него нет плана «Б»
Андреа Петкович высказалась о перспективах Новака Джоковича в следующем сезоне.
«У меня такой прогноз относительно Новака: он не будет реально выкладываться нигде, кроме Australian Open и «Уимблдона». А на этих турнирах сделает невероятный рывок, использует все силы, что остались в его милом 40-летнем теле.
Он вложит все в победу на одном из этих турниров, постарается взять 25-й «Большой шлем», а потом уйдет».
Также она назвала главную проблему Карлоса Алькараса.
«Единственная придирка, которая у меня есть к Карлосу, касается того, чего нет у других. Нет у Зверева, даже Фрица, определенно нет у Синнера и совершенно точно – у Джоковича. Когда Карлос плох, он чертовски ужасен. У него нет плана «Б».
Джокович, Надаль и Федерер задушили три поколения и состарили теннис. Теперь он молодеет
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: The Rennae Stubbs Tennis Podcast
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