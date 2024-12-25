Петкович о главной проблеме Алькараса: «Когда Карлос плох, он чертовски ужасен. У него нет плана «Б»

Андреа Петкович высказалась о перспективах Новака Джоковича в следующем сезоне.

«У меня такой прогноз относительно Новака: он не будет реально выкладываться нигде, кроме Australian Open и «Уимблдона». А на этих турнирах сделает невероятный рывок, использует все силы, что остались в его милом 40-летнем теле.

Он вложит все в победу на одном из этих турниров, постарается взять 25-й «Большой шлем», а потом уйдет».

Также она назвала главную проблему Карлоса Алькараса.

«Единственная придирка, которая у меня есть к Карлосу, касается того, чего нет у других. Нет у Зверева, даже Фрица, определенно нет у Синнера и совершенно точно – у Джоковича. Когда Карлос плох, он чертовски ужасен. У него нет плана «Б».

Джокович, Надаль и Федерер задушили три поколения и состарили теннис. Теперь он молодеет