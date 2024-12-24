Швентек прилетела в Сидней: «В ближайшие дни буду упорно тренироваться и привыкать к этим условиям»

Ига Швентек подвела итоги предсезонной подготовки.

Вторая ракетка мира уже прилетела в Сидней.

«Я проводила предсезонку в условиях, которые довольно сильно отличаются от тех, что в Сиднее и Мельбурне. Так что в ближайшие дни буду упорно тренироваться и привыкать к этим условиям. В целом у меня была очень хорошая подготовка, даже несмотря на то, что она была короткой, потому что мой сезон закончился позже, чем обычно. Каждый день я выкладывалась на корте на 100%, и это главное».

30 декабря Швентек сыграет на United Cup с норвежкой Малене Хельге, а 1 января – с чешкой Каролиной Муховой.

«Это первый турнир в году, поэтому неизвестно, какой теннис ты покажешь. Нужно провести в этих условиях пару дней, чтобы понять, как ты будешь чувствовать себя на корте.

Оба матча будут сложными, особенно против Чехии. С Каролиной Муховой у нас всегда отличные битвы, обычно трехсетовики (счет 2:1 в пользу Швентек – Спортс’’). Так что будет очень интересно. Но пока я просто постепенно работаю, сосредоточившись на первом матче».