Кириос о том, что Перселл сдал положительный допинг-тест: «Боже, наш спорт сейчас в грязи»
Ник Кириос отреагировал на то, что Макс Перселл сдал положительный допинг-тест.
«Боже, наш спорт сейчас в грязи», – твитнул Кириос.
Австралийцу решил ответить Евгений Кафельников: «Рассказывай👎🏿».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @NickKyrgios
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