23-летнего россиянина дисквалифицировали на два года за употребление мельдония

Даниил Савельев дисквалифицирован на два года за употребление мельдония.

Об этом сообщается на сайте международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Россиянин получил уведомление о положительной допинг-пробе 20 августа. В анализах 23-летнего теннисиста нашли мельдоний. Проба была взята у Савельева 3 июля на турнире ITF в Южной Африке. Россиянин признался в приеме мельдония и сообщил, что перепутал семейные лекарства с добавками похожего вида.

Дисквалификация Савельева завершится 19 августа 2026 года. В одиночном рейтинге ATP Савельев не поднимался выше 1580-го места.