23-летнего россиянина дисквалифицировали на два года за употребление мельдония
Даниил Савельев дисквалифицирован на два года за употребление мельдония.
Об этом сообщается на сайте международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Россиянин получил уведомление о положительной допинг-пробе 20 августа. В анализах 23-летнего теннисиста нашли мельдоний. Проба была взята у Савельева 3 июля на турнире ITF в Южной Африке. Россиянин признался в приеме мельдония и сообщил, что перепутал семейные лекарства с добавками похожего вида.
Дисквалификация Савельева завершится 19 августа 2026 года. В одиночном рейтинге ATP Савельев не поднимался выше 1580-го места.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ITIA
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