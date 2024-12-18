122-я ракетка мира Тьен на молодежном итоговом ушел с матчбола Меньшика и второй раз обыграл соперника из топ-50
Лэрнер Тьен обыграл на Next Gen ATP Finals Якуба Меньшика.
Матч продолжался 2 часа 17 минут и закончился со счетом 4:3(6), 4:3(3), 2:4, 2:4, 4:3(8). Тьен ушел с матчбола, уступая на решающем тай-брейке 6:7.
Обоим 19 лет. Американец – 122-я ракетка мира (начал год 453-м), чех – 48-я (начал год 167-м).
Для Тьена это вторая победа над соперником из топ-50 (при трех поражениях). В августе в Уинстон-Сейлеме он обыграл №49 Фабиана Марожана; таким образом, Меньшик – соперник с самым высоким рейтингом, которого побеждал Тьен.
Опубликовала: Любовь Энина
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