122-я ракетка мира Тьен на молодежном итоговом ушел с матчбола Меньшика и второй раз обыграл соперника из топ-50

Лэрнер Тьен обыграл на Next Gen ATP Finals Якуба Меньшика.

Матч продолжался 2 часа 17 минут и закончился со счетом 4:3(6), 4:3(3), 2:4, 2:4, 4:3(8). Тьен ушел с матчбола, уступая на решающем тай-брейке 6:7.

Обоим 19 лет. Американец – 122-я ракетка мира (начал год 453-м), чех – 48-я (начал год 167-м).

Для Тьена это вторая победа над соперником из топ-50 (при трех поражениях). В августе в Уинстон-Сейлеме он обыграл №49 Фабиана Марожана; таким образом, Меньшик – соперник с самым высоким рейтингом, которого побеждал Тьен.